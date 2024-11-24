Сургутяне жалуются на гололед около автобусных остановок

В Сургуте ряд остановочный павильонов покрыты льдом. Из-за гололеда городским автобусам сложнее остановиться, а людям не удобно заходить в транспорт. Местный житель поделился своей жалобой в видео, опубликованном в группе «Местоположение ДПС Сургут» во «Вконтакте».

«Обращение к администрации города и спецслужбам. Обратите внимание на дорожное покрытие. Пожалуйста, будьте добры посыпать остановки так же, потому что автобусам невозможно остановиться», – говорит горожанин.

Он объехал несколько остановочных павильонов Сургута, среди них: остановка «Автовокзал», «Нефть Приобья», «Киртбая» и «37-й микрорайон». Везде наблюдается наледь и лед.