Губернатор Югры принял участие в общественной приемке квартир в Сургутском районе

Вчера, 23 ноября, в Сургутском районе прошла общественная приемка квартир, в которые переедут жители аварийных домов Солнечного. В мероприятии принял участие губернатор Югры Руслан Кухарук, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в соцсетях.

«Благодаря личной поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука и правительства округа общее финансирование жилищных программ в 2024 году для Сургутского района достигло рекордных 6,1 млрд рублей. Такой объем финансирования позволяет улучшить условия проживания более 1,3 тысячи семей», – написал он.

Кроме того, рядом с новым домом работает построенная блочно-модульная котельная, мощности которой рассчитаны с учетом дальнейшего развития и застройки Солнечного.

«Также вместе с главой региона оценили ход строительства будущего культурно-досугового центра. КДЦ будет представлять собой одноэтажное здание и вмещать зрительный зал на 208 мест, залы концертный и хореографический, сцену и помещения для кружков», – добавил Трубецкой.

Стоимость объекта – около 232,2 миллионов рублей из бюджета муниципалитета.