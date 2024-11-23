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​Сургутский район очистили от 47 свалок

Больше 6 млн рублей потратили на уборку Сургутского района

​Сургутский район очистили от 47 свалок
Фото: Андрей Трубецкой

В 2024 году в Сургутском районе избавились от 47 свалок и очистили более 250 тысяч квадратных метров земли. Привели в порядок лесные территории, межселенные зоны и поймы рек, вывезли свыше 1,2 тысячи кубометров мусора. На уборку выделили около 6,1 млн рублей из бюджета района, деньги поступили от штрафов и платежей за вред окружающей среде.

«Природоохранные мероприятия регулярно проводятся во всех поселениях муниципалитета. Это субботники, озеленение, акции, конкурсы, слеты лесничества. В этом году впервые прошел экомарафон на Барсовой горе. В «Путешествии с пользой по Сургутскому району» приняли участие более 100 волонтеров. Вместе они собрали 150 мешков или восемь кубометров мусора», – рассказал глава района Андрей Трубецкой.

Работники бюджетных организаций, школьники, студенты и даже детсадовцы активно участвуют в природоохранных мероприятиях. В этом году неравнодушные жители своими силами высадили порядка 11,5 тысячи деревьев и кустов сирени, акации, яблони, спиреи.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 45, комментариев: 0
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