Верховный суд обязал Сургут построить дорогу в кооперативе «Виктория»

Обанкротившийся дачный кооператив «Виктория» оказался в центре конфликта: Верховный суд обязал администрацию Сургута построить автомобильные дороги на его территории. Это решение требует изъятия части земельных участков, в некоторых случаях – полного. Об этом сообщил «Сургутской трибуне» директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев.

«Чтобы мы полноценно спроектировали нормальные дороги, нужно расширить территории общего пользования. Это возможно сделать только за счет разработки проекта межевания, установлению красных линий и определению коридоров этих проездов до нормативных параметров. Соответственно, при расширении и установлении красных линий часть земельных участков попадает в тело дороги и потому подлежит изъятию», – пояснил Алексей Фокеев.

Между тем, решение суда обязывает создать полноценные автодороги шириной не менее 11 метров, включая тротуары, освещение и разъезды. В настоящее время проезды в кооперативе едва достигают трех метров в ширину.

Судебное постановление затрагивает права 1 099 собственников. Власти Сургута пытались оспорить это решение, но получили отказ. При этом нельзя не исполнить решение суда. Отказ грозит администрации уголовной ответственностью.

Мэрия не может инициировать пересмотр дела, так как является исполнителем судебного решения. Единственным вариантом остается самоорганизация собственников участков, утверждает Фокеев.

«Ситуация сложная, прецедент создан, мы с ним работаем, решение сюда исполняем, но понимаем и искренне надеемся, что жители все-таки обратятся в суд, и тот пересмотрит это решение. Никто от ситуации не восторге, ни сами жители, ни администрация», − поясняет глава департамента.

Ранее депутат Думы Сургута изучил проблемную ситуацию, в которой оказались сургутяне из кооператива «Прибрежный 3-Приозерье».