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​Дороги вместо участков: более тысячи дачников в Сургуте столкнулись с изъятием земли

Верховный суд обязал Сургут построить дорогу в кооперативе «Виктория»

​Дороги вместо участков: более тысячи дачников в Сургуте столкнулись с изъятием земли
Фото: siapress.ru

Обанкротившийся дачный кооператив «Виктория» оказался в центре конфликта: Верховный суд обязал администрацию Сургута построить автомобильные дороги на его территории. Это решение требует изъятия части земельных участков, в некоторых случаях – полного. Об этом сообщил «Сургутской трибуне» директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев.

«Чтобы мы полноценно спроектировали нормальные дороги, нужно расширить территории общего пользования. Это возможно сделать только за счет разработки проекта межевания, установлению красных линий и определению коридоров этих проездов до нормативных параметров. Соответственно, при расширении и установлении красных линий часть земельных участков попадает в тело дороги и потому подлежит изъятию», – пояснил Алексей Фокеев.

Между тем, решение суда обязывает создать полноценные автодороги шириной не менее 11 метров, включая тротуары, освещение и разъезды. В настоящее время проезды в кооперативе едва достигают трех метров в ширину.

Судебное постановление затрагивает права 1 099 собственников. Власти Сургута пытались оспорить это решение, но получили отказ. При этом нельзя не исполнить решение суда. Отказ грозит администрации уголовной ответственностью.

Мэрия не может инициировать пересмотр дела, так как является исполнителем судебного решения. Единственным вариантом остается самоорганизация собственников участков, утверждает Фокеев.

«Ситуация сложная, прецедент создан, мы с ним работаем, решение сюда исполняем, но понимаем и искренне надеемся, что жители все-таки обратятся в суд, и тот пересмотрит это решение. Никто от ситуации не восторге, ни сами жители, ни администрация», − поясняет глава департамента.

Ранее депутат Думы Сургута изучил проблемную ситуацию, в которой оказались сургутяне из кооператива «Прибрежный 3-Приозерье».


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22 ноября в 16:37, просмотров: 919, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
22 ноября в 21:08
Наличие проблем с городскими дачными кооперативами ещё раз подчёркивает, что строить и дальше в городе высотные МКЖД «муравейники» это тупик. Ибо жители муравейников пока находят отдушину и реализуют свою естественную тягу жить на земле в таких дачных кооперативах как СОТ «Виктория», ширина улиц в которых три метра. А как же требования пожарной безопасности? Если собственники СОТ «Виктория» соорганизуютс и оспорят решение Верховного Суда, то дороги от этого шире не станут. Геморрой ещё тот для ГА! Решение ВС РФ нужно исполнять. Но изъять земельные участки у собственников СОТ «Виктория» трудно практически невозможно. Можно лишь им предложить, как вариант выкупа земли у собственников СОТ «Виктория» и одновременно предложить вместо изъятых земельный участков участки земли для ИЖС с готовыми инженерными коммуникациями. То есть Генплан города должен содержать много земли для ИЖС. Иначе город окончательно увязнет в дачах, которые некогда строили, как попало, не соблюдая СНиП и требования других нормативных документов и требований.

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