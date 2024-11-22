В Думе Сургута обсудили итоги благоустройства дворовых территорий в 2024 году

В 2024 году в Сургуте обновили 13 дворов: заасфальтировали проезды, обустроили детские и спортивные площадки, установили новые скамейки и освещение. Об этом сообщили на заседании комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию Думы Сургута вчера, 21 ноября.

Заместитель директора департамента Вячеслав Адушкин рассказал народным избранникам, что на ремонт дворов выделили 120 967 615 рублей, включая 9 624 400 рублей из окружного бюджета.

Среди выполненных работ:

асфальтирование проездов, тротуаров и парковок на площади 13 231 кв. м;

обустройство одной детской и трех спортивных площадок;

установка площадок для накопления ТКО;

монтаж 13 опор освещения, 20 урн и 20 скамеек.

По словам Адушкина, благоустройство провели с учетом финансирования собственников многоквартирных домов, которые внесли чуть более 9,5 миллионов рублей.

«На данный момент работы завершили полностью. Сейчас идет приемка. На 2025 год уже утвердили рейтинг дворовых территорий, которые будут благоустраивать. Всего в списке 53 территории, а средства на благоустройство составят 224 миллиона рублей. Планируем отремонтировать 15 дворов», – сообщил докладчик.

Заместитель председателя комитета Богдан Гужва напомнил, что в 2023 году контрольно-счетная палата выявила ряд нарушений, включая некачественное устройство бордюров, использование неподходящих материалов, складирование стройматериалов на зеленых зонах и плохую уборку строительных отходов.

«При рассмотрении плана работы на 2024 год в апреле этого года члены комитета приняли решение рекомендовать администрации города при организации благоустройства кампании этого года учесть замечания контрольно-счетной палаты города по результатам проверки работ, выполненных в 2023 году. Пожалуйста, уточните, в 2024 году подобные замечания встречались? Насколько этот вопрос был проработан?» − уточнил депутат.

Вячеслав Адушкин отметил, что работу с управляющими компаниями и подрядчиками усилили, а все ранее выявленные нарушения исправили.

«Мы проработали вопрос с управляющими компаниями. Донесли им все эти замечания, а также участвовали в проверке проектов благоустройства. А те замечания, которые были направлены учтены и исправлены. По поводу бордюров могу пояснить: основное замечание было в том, что в проектах указаны трехметровые бордюры, которые не производят на территории нашего города. В этом году практически на всех участках метровые бордюры, за исключением Просвещения, 29. Там в проекте остались трехметровые бордюры, но подрядчик привез их из Екатеринбурга и в соответствии с проектом выполнил благоустройство», − объяснил чиновник.

Отметим, что в 2025 году на благоустройство пятнадцати дворовых территорий направят 224 миллиона рублей.

Ранее сообщали, что жильцы 45 дворов Сургута подали заявки на обновление.