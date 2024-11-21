Депутат Думы Сургута Михаил Бехтин поздравил Заслуженного деятеля культуры ХМАО Галину Кондрякову

В Сургутском краеведческом музее состоялась знаковая встреча в рамках проекта «Люди нашего города», посвященная 85-летнему юбилею Заслуженного деятеля культуры ХМАО-Югры Галины Кондряковой. Поздравить Галину Владимировну пришли друзья, коллеги и почетные гости. Среди них – депутат Думы Сургута Михаил Бехтин, который выразил слова благодарности за вклад именинницы в развитие журналистики и сохранение истории региона.

«У нас достаточно исторических личностей в Сургуте и Сургутском районе, которые сделали много. Я лично выделяю несколько фамилий − важных, ценных и в какой-то степени основополагающих. И среди них Галина Владимировна − особый человек в моей жизни, с которым я по-доброму общаюсь. И есть у нее такая черта характера, которую она сегодня тоже проявила, это четкая прямолинейность, ясность выражения своей мысли, неподдельная честность. Для недругов − неприятная черта, а для друзей это значимо», − высказался депутат.

Галина Кондрякова известна как журналист, краевед и автор более тридцати книг, посвященных прошлому Сургута и его окрестностей. Свою карьеру она начала в газете «К победе коммунизма», которая позже стала называться «Сургутская трибуна». Также она трудилась в окружной газете «Новости Югры» и возглавляла несколько изданий, включая «Патриот Сургута» и «Ветеран Сургута».

Отдельного внимания заслуживает ее деятельность как основателя клуба «Дети войны». Организация, созданная в 2002 году, сегодня объединяет 600 человек.

Больше о Галине Кондряковой можно прочитать в материале siapress.ru.