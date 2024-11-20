Жители дома по улице Быстринской в Сургуте возмущены покраской подъезда токсичной эмалью

Жители Сургута жалуются на едкий запах краски в подъезде дома по улице Быстринской, 10. Для покраски стен использовали эмаль ПФ-115, которая характеризуется резким запахом при нанесении. Подъездная дверь, а также окна везде открыты, но это не помогает – невыносимая вонь распространяется даже в квартиры, впитывается в одежду и вещи, а также вызывает головную боль и тошноту у детей и взрослых. Редакция siapress.ru решила разобраться в ситуации.

«Начали красить вчера, окна не открыли. В квартире едкий запах, окна все открыты, но это не помогает. Дети жалуются на головную боль, тошноту, мне, взрослому, плохо. Вещи, находясь в квартире пропитались запахом краски, как будто ты вышел с лакокрасочного завода. В ДЭЗ ВЖР сказали, что краска по сертификату − ПФ-115. Если изучить, ей не красят в зимний период и в мало проветриваемом помещении. Сегодня продолжили красить этой же краской, видимо дышать ей нам еще долго», − рассказала корреспонденту жительница дома Валерия М.

Эмаль ПФ-115 внедрили в СССР еще в 60-х годах и десятилетиями применяли при ремонте подъездов. Однако в современной России ее использование постепенно уходит в прошлое из-за высокой токсичности и неподходящих характеристик для жилых помещений. По данным экспертов, краска требует строгого соблюдения мер предосторожности: применения защитных средств и работы исключительно в хорошо проветриваемых помещениях. Кроме того, среди недостатков краски − ее горючесть.

Согласно п.4.3.2 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», использование материалов с характеристиками, не соответствующими уровням Г1, В1, Д2, Т2 (горючесть, воспламеняемость, дымообразование и токсичность), на путях эвакуации запрещено. Однако краска ПФ-115, согласно ГОСТ 6465-76, обладает параметрами Г1, В2, Д3, Т2, что делает ее неподходящей для отделки лестничных клеток, сообщали ранее в «MK.ru».

Похожие случаи ранее описывались в российских СМИ. Например, в Екатеринбурге жильцы жаловались на аналогичную ситуацию с покраской подъезда эмалью ПФ-115. В итоге они решили обратиться в прокуратуру.

А в Зеленограде Роспотребнадзор вынес предостережение управляющей компании о недопустимости применения такой краски в зимнее время из-за невозможности обеспечить эффективное проветривание. Однако до прямого запрета дело так и не дошло, отмечают в «Зеленоград.ру».

Роспотребнадзор в Сургуте подтвердил жильцам, что использование краски ПФ-115 зимой недопустимо − такого едкого запаха не должно быть, и рекомендовал обратиться с жалобой в жилищную инспекцию. Валерия М. дозвонилась до службы, где ей пообещали связаться с управляющей компанией. Однако в инспекции, по ее словам, обратили внимание, что сейчас, между прочим, в Сургуте теплая погода.

Кроме того, на сайте ведомства размещен ответ на вопрос о похожей ситуации, где советуют обратиться с письменным обращением в Управление Роспотребнадзора: «Вы можете обратиться с письменным обращением через портал https://rospotrebnadzor.ru/ в раздел ДЛЯ ГРАЖДАН − Обращения граждан. Срок рассмотрения обращений 30 календарных дней».

На момент подготовки материала связаться с управляющей компанией не удалось − на звонки никто не ответил. Тем временем, горожане продолжают жаловаться в общедомовом чате на «ядовитый» запах в подъезде:

«Невыносимо находиться в квартире из-за запаха едкой краски, которой красят подъезд. Это что за нормы такие разрешенные для внутренних работ. Невозможно открывать окна надолго, на улице уже зима. Я против, в принципе, покраски в это время года и такой краской. Мой ребенок, третьеклассник, надышался и его вырвало».

«В лифте невозможно ехать! Глаза выедает!»

«Мы живем в пятом подъезде, ребенок заходил в гости в четвертый подъезд. Когда вернулась домой − запах был от нее жуть, такое ощущение, будто ее облили этой краской. Как вы там дышите? РЭУ как всегда экономят, все для людей».

А покраска подъезда продолжается: мастер из ЖЭУ пояснил жильцам, что необходимо завершить все необходимые работы в срок.