Стали известны итоги всероссийского чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ

Цифровая экосистема МТС подвела итоги всероссийского чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ. Студент Московского физико-технического института родом из Сургута Роман Первутинский занял третье место, став обладателем приза олимпиады в 250 тысяч рублей.

Заявки на участие в True Tech Champ подали более 12,5 тысяч человек, в том числе призеры российских и международных соревнований по программированию, члены сборной страны. В финальные этапы были допущены свыше 250 участников, среди которых были как школьники и студенты, так и действующие ИТ-специалисты.

Турнир включал два трека: индивидуальный зачет по алгоритмическому и командный по робототехническому программированию. Заключительный этап прошел в формате шоу-кодинга и гонки роботов. На глазах у зрителей ребята на время решали задачи, а также писали код для роботов-мышей, чтобы те как можно быстрее нашли выход из лабиринтов со спецэффектами: вспышками света, дымом, подвижными стенами. Шоу-финал в формате гонки роботов посетили более 3,5 тыс. офлайн-гостей, а онлайн-трансляция собрала более 600 тыс. зрителей.

«В Ханты-Мансийском автономном округе много молодежи, которая увлекается современными ИТ-технологиями. Многие из них продолжают образование в столичных вузах, участвуют в престижных чемпионатах, успешно реализуя свои проекты. Один из них – Роман Первутинский, ставший в этом году призером True Tech Champ. Такие соревнования мотивируют на получение новых знаний и расширение навыков, дают начинающим программистам и действующим айтишникам возможность попробовать свои силы на практике, находить нестандартные решения, а главное - обменяться опытом с коллегами и экспертами. В олимпиаде принимали участие многие звезды ИТ, в том числе сооснователи крупнейших международных корпораций, выдающиеся ученые», — рассказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

МТС проводит True Tech Champ уже во второй раз. В прошлом году участие в соревнованиях приняли более восьми тысяч человек. В этом году на площадке также работали более десяти развлекательных зон, где желающие могли покорить скалодром по маршруту, сгенерированному ИИ; написать код, преодолевая натяжение троса; примерить роль финалиста чемпионата и поучаствовать в гонке робомышей, пройти мастер-класс по пайке плат, а совершеннолетние посетители даже могли набить татуировку. После торжественной церемонии награждения победителей перед гостями выступили популярные артисты - Антон Токарев, A.V.G, Jakone и DJ Константин Телешев.