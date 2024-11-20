Дополнительные критерии для оценки мэра утвердят на ближайшем заседании Думы Сургута

Главе Сургута добавят два новых критерия для отчетности. Депутаты Думы города рассмотрели изменения в систему оценки деятельности главы и администрации, предложенные в преддверии ежегодного отчета мэра, накануне, 19 ноября. Ознакомиться с проектом решения можно на сайте парламента.

«Этот вопрос у нас традиционный, мы его всегда вносим в ноябре, в предвкушении, когда глава придет на публичный доклад в депутатский корпус. Поэтому проект подготовлен для уточнения полномочий, показателей оценки деятельности как главы города, так и администрации. В связи с изменениями устава, а также внесены технические поправки. В части оценки деятельности главы города уточнены два полномочия», − рассказала начальник отдела социально-экономического прогнозирования администрации Сургута Светлана Мединцева.

В отчете глава должен будет представить информацию о количестве реализуемых в Сургуте инновационных проектов, если таковые имеются, а также указать их объем.

Для оценки работы администрации города также ввели три новых показателя:

Выявление и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде.

Поддержка участников волонтерской деятельности, включая помощь в взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями.

Создание координационных и совещательных органов в сфере добровольчества.

Депутаты проголосовали за то, чтобы предложенный проект решения вынести на очередное заседание Думы города.