Депутаты Сургута обсудили безопасность на пути в школы и детские сады

Накануне, 18 ноября, на заседании комитета Думы по социальной политике депутаты рассмотрели результаты мероприятий, направленных на обеспечение безопасности школьников и воспитанников детских садов по пути следования в образовательные учреждения.

Так, в рамках комплексного плана по обеспечению безопасности следующие работы:

Ремонт внутриквартальных проездов выполнен на подходах к школам №45, №44, гимназии имени Салманова, а также к детскому саду №31 «Снегирек» и школе «Перспектива».

выполнен на подходах к школам №45, №44, гимназии имени Салманова, а также к детскому саду №31 «Снегирек» и школе «Перспектива». Благоустройство придомовых территорий проведено возле школ №18 имени Алексеева, также по адресам: Просвещения, 17, 29 и Энергетиков, 5.

проведено возле школ №18 имени Алексеева, также по адресам: Просвещения, 17, 29 и Энергетиков, 5. Освещение: установлено освещение на двух из 36 запланированных объектов, по остальным продолжаются проектные работы.

«Из 79 учреждений образования вместе с филиалами, расположенных по 135 адресам, только 16 объектов по 19 адресам соответствуют всем требованиям безопасности. Основные проблемы – отсутствие ливневой канализации (50 учреждений), необходимость устройства знака «Стоянка запрещена» (36 учреждений), отсутствие освещения (36 учреждений, в двух из них устранены проблемы, но пока нет документов по ним), устройство пешеходного тротуара (26 учреждений) и проездов (21 учреждение), а также нехватка парковочных мест (21 учреждение). Сложно представить, сколько нужно времени, чтобы устранить все нарушения», – отметила председатель комитета Эмилия Трапезникова.

Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Анна Коршунова отметила, что проблему с устройством водоотвода на внутриквартальных проездах и придомовых территориях можно решить только в рамках капитального ремонта или реконструкции.

«Комплексный подход затрудняет то, что часть территорий – это частная собственность. Тем не менее, мы работаем над поиском решений, включая инициативное бюджетирование и взаимодействие с жителями», – пояснила Коршунова.

На 2025 год запланированы мероприятия по устройству новых тротуаров, ремонту внутриквартальных проездов и установке освещения на недостающих объектах. Однако в некоторых случаях реализация откладывается на 2026 год из-за ограничений по финансированию и технических сложностей.

Депутаты оставили вопрос на контроле, предложив администрации ускорить выполнение работ, активизировать инициативное бюджетирование и привлекать предприятия для помощи в благоустройстве. К рассмотрению вопроса вернутся в первом полугодии 2025 года.