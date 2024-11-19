Два человека погибли в результате ДТП в Сургутском районе

Сегодня утром, 19 ноября, на автодороге «Сургут – Нижневартовск» произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

«По предварительным данным, водитель автомобиля «КаМАЗ» 1990 года рождения, не убедившись в безопасности маневра, создав помеху другим участникам дорожного движения, совершал обгон автомобиля «Вольво». В это время на встречу по своей полосе двигался автомобиль «Лада Веста». Водитель легкового автомобиля, пытаясь уйти от лобового столкновения с «КаМАЗом», зацепил боковую обочину, в результате произошел занос транспортного средства под встречный «Вольво», – передают в источнике.

27-летний водитель «Лады» и его 24-летний пассажир погибли на месте от полученных травм.

По предварительной информации, погибшими в этом ДТП являются два сотрудника ГИБДД. Об этом «Мегаполису» сообщил источник в силовых структурах.

В настоящий момент проводится проверка, а также устанавливаются обстоятельства произошедшего.