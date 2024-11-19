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В Сургуте открылся «Музыкальный универ»

В Сургуте запущен проект по популяризации классической музыки среди молодежи

В Сургуте открылся «Музыкальный универ»
Фото администрации Сургута

В Сургуте стартовал культурно-просветительский проект «Музыкальный универ», организованный в сотрудничестве между Сургутским государственным университетом и Сургутской филармонией. Цель проекта — приобщить молодежь к академической музыке. Студенты СурГУ посещают концерты по программе «Пушкинская карта», реализуемой в рамках национального проекта «Культура».

Художественный руководитель Сургутской филармонии Яков Черняк подчеркнул значимость инициативы: «Любое новое знание – это открытие. Сегодня многие студенты получили открытую дверь в мир духовного, музыкального искусства. Тысячи лет люди занимались сбором и созданием новых произведений музыки, в том числе классической и академической. «Пушкинская карта» помогает расширять возможности молодежи в наше время».

Открыла серию мероприятий заслуженная артистка России, солистка Московской филармонии и преподаватель Московской консерватории Екатерина Мечетина с программой «Классика – это классно». Екатерина Мечетина, известная своими фестивалями и радиопередачами о музыке, отметила: «Классическая музыка – это особый язык, который, с одной стороны, нужно изучать, как и обычные языки. С другой стороны, музыку можно понять без слов и перевода, поскольку она обращается непосредственно к нашим эмоциям. Разница в том, что если, изучая язык, мы начинаем с очень простых фраз, чтобы постепенно усложнять понимание, то в музыке самые доступные и самые значимые произведения являются главными шедеврами».

По словам организаторов, проект «Музыкальный универ» расширяет культурные горизонты студентов, предоставляя им возможность познакомиться с выдающимися артистами и погрузиться в атмосферу музыкальных шедевров. Проректор Сургутского государственного университета Святослав Болотов рассказал об идее создания проекта: «Идея данного проекта формировалась несколько лет. Необходимо было решать проблему формирования эстетического вкуса и любви к классической музыке у современной молодежи. В университете было принято решение о том, что после учебы четыре раза в год мы приходим со студентами на такие концерты».

В рамках первого концерта студенты услышали увертюру к опере «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, а также музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» композитора Георгия Свиридова. Кульминацией вечера стало исполнение Концерта №2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, одного из самых известных произведений мировой музыкальной литературы.

Первокурсница СурГУ Камилла Мирзоева поделилась своими впечатлениями: «Я меломан, люблю много жанров в музыке, но классическую до этого не слушала. Когда слушаешь что-то новое – меняется мировоззрение. Понимаю, что в дальнейшем буду продолжать посещать такие концерты. Думаю, это очень полезно».

В течение концертного сезона студенты СурГУ посетят еще три музыкальных мероприятия: с оркестром русских народных инструментов, духовым оркестром и ансамблем русской песни. Все программы составлены из произведений композиторов разных эпох, что обеспечит слушателям разнообразие и глубокое погружение в мир классической музыки.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 13:04, просмотров: 123, комментариев: 0
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