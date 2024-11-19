Власти Сургута следят за качеством уборки снега

В Сургуте специалисты департамента городского хозяйства и контрольного управления администрации города начали проверки дворовых территорий на предмет качественной уборки снега. Управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и товарищества собственников недвижимости (ТСН) несут ответственность за очистку придомовых участков.

Глава Сургута Максим Слепов в своих социальных сетях отметил важность этого процесса: «Уборка снега во дворах – ответственность управляющих организаций. В Сургуте их 53 – это управляющие компании, ТСН и ТСЖ. Активно взаимодействуем с каждой и требуем ответственного подхода к своим придомовым территориям и жителям. Специалисты департамента городского хозяйства и контрольного управления выехали с инспекцией на территорию, обслуживаемую одной из управляющих организаций. Такие рейды с наступлением зимы проводятся регулярно».

Первые рейды показали, что управляющие организации пока справляются с задачами. Большинство из них оперативно реагируют на замечания и устраняют недочёты.

«По результатам обследований составляются материалы, прикладываются фото и делается заключение о наличии или отсутствии нарушений. Если они имеются – в адрес управляющих организаций направляется предостережение о необходимости устранить их в срок. Если организация не реагирует – мы направляем его в Службу жилищного и строительного надзора Югры. В основном мы видим отклик и оперативную отработку замечаний», – пояснил муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального жилищного контроля Арсений Сальников.

Департамент городского хозяйства напомнил о правилах, согласно которым, после первых осадков управляющие компании должны поддерживать чистоту на придомовых территориях, регулярно очищать тротуары, внутриквартальные проезды и крыльца. «Уборка снега свыше 8 см и более должна проводиться в течение 10 дней, но не реже одного раза в месяц. Тротуары необходимо чистить ежедневно, в случае гололёда поверхность нужно обрабатывать пескосоляной смесью. В основном все договоры с управляющими организациями подразумевают одну очистку в месяц. Однако они могут предложить на общем собрании жильцов вариант увеличения количества уборок. Несколько управляющих организаций уже начали работать в этом направлении», – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин.

Согласно правилам благоустройства, при обильных снегопадах допускается временное складирование снега на газонах, однако вывоз должен быть осуществлён в течение семи дней. При этом строго запрещено накапливать снежные массы на детских и спортивных площадках, а также на малых архитектурных формах.

Сургутянам напомнили о возможности обращения в случае выявления нарушений. Если управляющая организация не реагирует на жалобы или не объясняет причины проблем, жители могут обратиться в Службу жилищного и строительного надзора Югры или в департамент городского хозяйства для проведения проверки.

При поддержке Администрации Сургута