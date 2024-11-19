Строительство жилья в Сургутском районе выполняется сверх годового плана

В 2024 году по окружной программе «Строительство» в Сургутском районе должны были построить не менее 88,1 тысячи квадратных метров жилья, а за неполных 11 месяцев возвели 107,6 тысячи квадратных метров. Этот показатель превышает годовой план, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Муниципалитет заинтересован в таких темпах строительства и существенной поддержке региональных властей ‒ новые квартиры необходимы для расселения жителей в рамках жилищных программ», ‒ написал он.

Так, в Лянторе построили два дома на 118 квартир, в Солнечном ‒ на 456 квартир, в Федоровском ‒ на 340 квартир.

«В этом году порядка 59,1 тысячи м кв. возвели инвесторы. <…> Новые жилые здания появились в Нижнесортымском ‒ их строительство профинансировала компания-недропользователь. Еще 48,5 тысяч кв. м или 395 жилых домов построили в поселениях физические лица», ‒ добавил Трубецкой.

В настоящее время жилищное строительство в муниципалитете продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Сургутском районе на жилищные программы выделили 6,1 миллиард рублей.