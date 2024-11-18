Первая городская елка в Сургуте появится на площади Советов

Сегодня, 18 ноября, в Сургуте на площади Советов начали устанавливать первую городскую елку. Всего в этом году их будет восемь, рассказала ведущий специалист отдела архитектуры, художественного оформления и регулирования рекламной деятельности департамента архитектуры и градостроительства администрации города Елена Ковтун.

«Сегодня у нас подрядчик устанавливает первую ель. Согласно техническому заданию по контракту ему нужно завершить установку еще семи елей до 2 декабря», – сообщила она.

По традиции на центральной площади города установят самую большую светодинамическую ель высотой 20 метров. Также новогодние деревья появятся на площади Свято-Троицкого кафедрального собора, в скверах «Геологов-первопроходцев» и «Молодежный», на площадке Сургутского драматического театра, рядом с ТЦ «Росич» и в поселке Дорожный.

Кроме того, до 10 декабря подрядчик оформит световым новогодним оформлением 34 локации в городе.

«В первую очередь устанавливаем ели – до 2 декабря. Также у нас есть контракт на ледовое оформление города. Подрядчик приступает к их установке со 2 декабря», – добавила Елена Ковтун.

Ледовое оформление города должно быть готово до 20 декабря. Однако, многое зависит от погодных условий.