Более 4 млн рублей ушли на восстановление остановок после вандализма в Сургуте

До конца ноября в Сургуте появится 25 новых остановочных павильонов. Работы ведет подрядчик «Тюмень ТМ-Ресурс», а стоимость одного павильона составляет от 1,3 до 1,7 млн рублей. Все средства выделены из местного бюджета, рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

«На улично-дорожной сети Сургута у нас расположено 345 остановочных пунктов. В 88 пунктах установлены остановочные павильоны cторговой площадью, то есть частные. 223 площадки оснащены муниципальными остановочными павильонами. 23 − пустые, и на них невозможно установить павильон, потому что там проходят охранные зоны инженерных сетей, или геометрические параметры участков не позволяют установить остановочный павильон. И на сегодняшний день 11 площадок пустые. В основном это места, где очень низкий пассажиропоток. В связи с тем, что у нас наблюдается дефицит в этом вопросе, устанавливать остановочные павильоны на данных площадках пока не будут», − описала текущую ситуацию с городскими остановками Анна Коршунова.

Новые павильоны представляют собой металлические конструкции со стеклянными стенами, оснащенные освещением, лавочками, доской для объявлений, двумя урнами и инфракрасными обогревателями. Сейчас таких остановок в городе − 52, однако до конца года их станет 77.

«Где высокий пассажиропоток, устанавливаем два муниципальных остановочных павильона. Таких площадок у нас в настоящий момент три. Это по проспекту Ленина, остановка кинотеатра «Аврора», в 41 микрорайоне. И два остановочных пункта будут установлены на ДК «Строитель» со стороны торгового центра, так как там очень высокий пассажиропоток», − пояснила замдиректора департамента.

Для школьного транспорта оснастят три остановки, но это будут не новые павильоны, а демонтированные с других участков города. Так, в начале декабря начнется установка в поселке Снежном. Две остановки для школьников уже готовы на улицах Западной и Автомобилистов.

Сургут также продолжает сталкиваться с проблемой вандализма. Разбитые стекла, сорванные ручки и испорченные стены павильонов ежегодно требуют серьезных затрат. В 2024 году на борьбу с вандализмом из городского бюджета потратили более шести миллионов рублей, из которых около четырех миллионов направили на восстановление остановочных пунктов. По словам Анны Коршуновой, на эти деньги можно было бы установить три полноценных новых павильона.