Главе СК РФ повторно доложат о доме с трещинами в Сургуте

Глава СК РФ Александр Бастрыкин повторно потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о длительном непризнании аварийным дома в Сургуте. В здании, 1977 года постройки, нарушена целостность фундамента, сваи и стены деформированы, в несущих конструкциях образовались трещины.

«В приемную Председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств непризнания аварийным многоквартирного дома на улице Мечникова в городе Сургуте», − передает информационный центр СК России.

Несмотря на то, что дом находится в плачевном состоянии, его не ремонтируют и не признают аварийным.

В 2022 году независимая экспертиза оценила состояние здания. По их результатам, крыша и балконные плиты находятся в аварийном состоянии, а несущие конструкции в «ограниченно работоспособность», то есть опасность внезапного разрушения отсутствует, ранее сообщали в «OMEDIA!».