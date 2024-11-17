Сургутяне подсчитали выгоду от бонусных карт магазинов

Каждый второй житель Сургута (54%) регулярно использует бонусные карты продуктовых магазинов. Еще треть горожан прибегает к программам лояльности время от времени, а 12% участников опроса заявили, что никогда ими не пользуются, сообщает сервис SuperJob.

Горожане оценивают экономию от скидочных карт достаточно скромно. По мнению 43% пользователей, такие программы позволяют сберегать до 500 рублей в месяц. Около 11% экономят от 500 до 1 000 рублей, а 18% — от 1 000 до 3 000 рублей.

«На регулярной основе бонусными программами женщины пользуются чаще мужчин. А вот сумма экономии у мужчин больше, чем у женщин. Чем старше респонденты, тем чаще они экономят подобным образом: среди молодежи до 34 лет участвуют в программах лояльности продуктовых магазинов 47%, а среди горожан старше 45 лет таких уже 59%. Средняя сумма экономии в месяц ниже у тех, кто моложе», — говорится в результатах опроса.

Интересно, что владельцы карт с доходом до 50 тысяч рублей используют их чаще, чем те, кто зарабатывает больше, однако в среднем экономят на них почти в 1,5 раза меньше.