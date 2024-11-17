На улицах Сургута заметили белую куропатку

Сургутяне встретили на улице белую куропатку. Видео с дикой птицей опубликовали в группе «К-Информ» во «ВКонтакте».
«Вот такие красавцы обитают в Сургуте», – отметил автор поста.
Между тем, югорчане не в первый раз замечают белых куропаток в городе. Такое поведение нетипично для этих лесных птиц.
«Появление белых куропаток в городе связано с перекочевкой птиц с северных территорий. В зимнее время куропатки массово кочуют, вот и залетают в населенные пункты», – ранее расказал «Вестнику» старший научный сотрудник Сургутского государственного университета Александр Емцев.
Напоминаем, в Югре сотрудники заповедника «Юганский» обнаружили редкие виды животных, которые ранее исчезли из местных природных зон.