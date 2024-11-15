В Сургуте опровергли информацию об отказе в молельной комнате студентам-мусульманам

Правоохранительные органы опровергли информацию о том, что руководство СурГУ отказало иностранным студентам-мусульманам в предоставлении молельной комнаты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Правоохранительными органами проведена проверка информации, распространяемой в социальных сетях о том, что руководство СурГУ отказало иностранным студентам-мусульманам в предоставлении молельной комнаты», ‒ указали в сообщении.

По словам администрации, эта информация является фейком, а факты, которые излагали в многочисленных сообщениях ‒ ничем не подтверждены.

Кроме того, никто из иностранных студентов не обращался с такой просьбой, утверждают в администрации Сургута.