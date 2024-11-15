В Сургуте проходит масштабная модернизация уличного освещения

В рамках второго этапа концессионного соглашения с ГЭС в Сургуте началась масштабная модернизация уличного освещения. Так, впервые установили фонари на внутриквартальных проездах по улицам Мечникова и Сибирская на подъезде к детским садам «Сказка» и «Огонек». Всего в планах построить 50 километров новых линий наружного освещения, сообщил глава города Максим Слепов в своих соцсетях.

«Параллельно идет реконструкция устаревших светильников. Уже заменили на современные светодиодные отечественного производства более трех с половиной тысяч из пяти запланированных ‒ в поселках Лунный, Снежный, Кедровый, Дорожный», ‒ написал он.

Кроме того, появилось освещение и на крупных транспортных магистралях ‒ развязке автодороги Сургут-Аэропорт, проспекте Мира, Югорском тракте, внутриквартальных проездах в микрорайонах 21, 22, 31 и других социально-значимых объектах.