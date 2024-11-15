В дачных кооперативах Сургута проведут плановые ремонтные работы

В предстоящие выходные, 16 и 17 ноября, в СОНТ Сургута пройдут плановые ремонтные работы на оборудовании вышестоящей сетевой организацией. Ремонт начнется в 09:00 в субботу и закончится в 17:00 в воскресение, сообщает пресс-служба «СГЭС».

«Для исключения аварийных ситуаций на электросетевом комплексе садово-огороднических товариществ (СОНТ) Сургута в указанный период энергетики напоминают жителям дачных кооперативов, запитанных от подстанций ПС-68, ПС-121, о необходимости потребления электроэнергии в соответствии с заявленной мощностью», ‒ указали в сообщении.

Особое внимание на потребляемую мощность следует обратить таким СОНТ, как: «Прибрежный», «Энергостроитель», «Полимер», «Заречный», «СТ-7», «СТСН-3», «Магистраль», «Берендей», «Энергетик-2», «Май», «Дзержинец», «Буровик», «Тюльпан», «Дорожник» и «Жемчужина».

Всю необходимую информацию жители СОНТ могут узнать по телефонам: +7 (3462) 51-01-66 (доп.2), 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).