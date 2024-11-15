Накануне утром, 14 ноября, на улице Быстринской в Сургуте произошло ДТП, в котором пострадали два человека. По предварительной информации, виновник аварии, 40-летний водитель «ВАЗа» при выезде из жилой зоны не предоставил преимущество, что спровоцировало столкновение трех автомобилей.

«Около 07:55 на улице Быстринской в городе Сургут, 40-летний водитель «Ваз», по предварительным данным, при выезде из «жилой зоны» не предоставил преимущество в движении, создал помеху движению автомобилю «Subaru», под управлением 34-летней женщины, которая уходя от столкновения не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем «Kia»», − говорится в сообщении.

В результате автоаварии водители иномарок получили травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых пять человек пострадали.