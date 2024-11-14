Сургутянку, бросившую ребенка в магазине Краснодара, объявили в федеральный розыск

Сургутянку, оставившую трехлетнюю дочь в продуктовом магазине Краснодара, объявили в федеральный розыск, передает телеканал «Мегаполис».

«Шокирующая история произошла 13 мая. 37-летняя югорчанка зашла в Краснодаре в продуктовый магазин, посадила трехлетнюю дочь в тележку и оставила одну среди стеллажей», – сообщили в источнике.

Благодаря вмешательству уполномоченной по правам ребенка Югры и других специалистов, девочку удалось вернуть в Сургут.

Отметим, что мать ребенка бесследно исчезла. Родные обращались к правоохранителям и поисковым организациям, но спустя восемь месяцев ее местонахождение остается неизвестным. Близкие утверждают, что до инцидента женщина была образцовой матерью, не употребляла алкоголь и не состояла на учете в ПНД.