Травмпункты Сургута зафиксировали рост обращений

В Сургуте зафиксировали рост сезонных травм − общее количество посещений медучреждений увеличилось в среднем на 30 человек в день. Основными причинами травм являются падения на скользкой поверхности. Горожане чаще всего получают переломы, ушибы и растяжения лодыжек, голеней, бедра, лучевой и плечевой костей, ребер, а также связок. Об этом рассказали в телеграм-канале «Сургутская травмбольница».

«Люди травмируются на тротуарах, остановках, автомобильных парковках, на ступенях магазинов или сразу за их входными дверями, где образуется наледь от принесенного на обуви снега. Больше всего пострадавших в категории трудоспособного населения. Это те, кто активно передвигается по городу, добираясь на работу и обратно, провожая детей в сад или школу, и т.д. В то же время, в силу возрастных особенностей организма самые тяжелые и опасные осложнениями травмы получают пожилые люди», − говорится в сообщении.

Медики рекомендуют сургутянам проявлять осторожность: не торопиться, обходить скользкие участки, выбирать обувь с устойчивой подошвой и свободными руками держать равновесие. Особенно уязвимым жителям советуют использовать трости с нескользящими наконечниками и противоскользящие накладки для обуви.

Если травмы избежать не удалось, врачи призывают не заниматься самолечением и сразу обращаться в травмпункты, которые работают круглосуточно.

Ранее 170 сургутян обратились в травматологию из-за гололеда.