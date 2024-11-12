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​В Сургуте водитель иномарки не учел метеоусловия и врезался в дерево

На Набережном проспекте в Сургуте произошло ДТП с пострадавшим водителем

​В Сургуте водитель иномарки не учел метеоусловия и врезался в дерево
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 11 ноября, на Набережном проспекте в Сургуте 38-летний водитель Nissan, по предварительной информации Госавтоинспекции Югры, не учел дорожно-метеорологические условия и врезался в дерево. В результате аварии мужчина получил травмы.

«Госавтоинспекция акцентирует внимание на том, что ухудшение погодных условий может неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке, водителям требуется выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, выполнять предписание дорожных знаков и исключить совершение резких маневров», − говорится в сообщении ГАИ.

Это единственное ДТП, зарегистрированное на дорогах ХМАО за сутки.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 112, комментариев: 0
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