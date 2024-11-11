За день 170 сургутян обратились в травматологию из-за гололеда

В Сургуте увеличилось число обращений в травмбольницу из-за гололеда. Обычно количество визитов во взрослый травмпункт не превышает 110, но недавно их было 170. В детском травмпункте такая же ситуация, рассказали врачи Сургутской травматологии корреспонденту СургутИнформ-ТВ.

Среди характерных травм ‒ вывихи, растяжения, переломы (чаще лодыжек и запястий). Зачастую падают активные люди среднего возраста, которые направляются или на работу, или с работы.

По словам специалистов, травмы, которые можно получить при гололеде, наиболее опасны для старшего поколения, так как риск их получения высок, а восстановление занимает долгое время.