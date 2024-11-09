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​Андрей Трубецкой подвел итоги социально-экономического развития Сургутского района

С начала года индекс промышленного производства в Сургутском районе составил 95,6%

​Андрей Трубецкой подвел итоги социально-экономического развития Сургутского района
Фото: администрация Сургутского района, Андрей Трубецкой / vk.com

В 2024 году в Сургутском районе расширили малый бизнес, благоустроили общественные пространства и построили новое жилье. Так, ввели в эксплуатацию 78,81 тысячи кв. м жилья, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«План на весь 2024 год составляет 88,1 тысячи кв. м. Построено семь жилых домов общей площадью 37,750 тысячи квадратных метров», – отметил Трубецкой.

Также в муниципалитете успешно развивался малый бизнес – в октябре зарегистрировано 11 262 субъекта МСП. Плюс, с начала года в районе на 1 547 увеличилось число самозанятых, всего их 8 437.

С начала года в районе появились новые общественные, спортивные и культурные объекты. Среди них: центральная площадь в Барсово, сквер с пешеходной зоной и молодежный центр в Лянторе, обновленная библиотека и два новых спортобъекта в Русскинской, библиотека в Высоком Мысе, спорткомплекс и хоккейный корт в Ляминой.

«Запустили новую котельную в Солнечном, там же приступили к строительству культурно-досугового центра. Продолжается возведение школы в Белом Яре, спорткомплекса в Лянторе», – заключил Трубецкой.


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Сегодня в 14:32, просмотров: 42, комментариев: 0
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