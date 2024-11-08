Сургутяне продолжают критиковать транспортную реформу

В Сургуте жители снова жалуются на проблемы с общественным транспортом: переполненные автобусы, большие интервалы и неудобные теплые остановки вызывают волну негодования среди горожан. Своими возмущениями они поделились в группе «К-ИНФОРМ» во «ВКонтакте».

По словам сургутян, автобусы стали ходить реже с наступлением холодов, а некоторые водители и вовсе проезжают мимо остановок, оставляя людей замерзать на улице. Жители также указывают, что на маршруте 47 пассажиры буквально «выпадают из автобусов» − настолько переполнены автобусы.

«Огромная просьба! Сделайте уже что-нибудь с транспортом, невозможно ездить. Каждое утро так», − говорится в посте группы.

«Каждый день 32 и 29 ездят с огромным интервалом. 32 должен ездить каждые 16 минут, как заявлено. А в итоге по 40 минут на холоде приходится ждать», − добавляет в комментариях Елена Г.

Особое возмущение вызвало состояние теплых остановок, где обогреватели часто не работают, а двери ломаются.

Ранее в siapress.ru писали, что транспортную реформу в Сургуте признали провальной.