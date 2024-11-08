34 локации Сургута украсят к Новому Году

В Сургуте началась подготовка к новогоднему оформлению города – на улицах, в парках и общественных местах установят праздничные световые элементы. Тематика этого года – «Русь богатырская» и «Русские народные сказки».

В мэрии сообщили, что в этом году все работы по монтажу, обслуживанию и демонтажу праздничного освещения объединят в единый контракт, чтобы избежать трудностей, которые возникали при разделении работ между несколькими подрядчиками.

Контракт рассчитан на два года, его стоимость составляет 45,8 млн рублей. В него входят ревизия, ремонт, монтаж и обслуживание световых конструкций, включая затраты на электроэнергию. Всего праздничное освещение планируют разместить на 34 локациях по всему городу: вдоль дорог, на развязках, улицах, возле торговых центров, на площадях, в парках и скверах.

В городе также установят елки, световые арки, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, скульптуры животных, звезды, световые консоли на уличных фонарях, ледовые городки и другие украшения. Главная елка высотой 20 метров, как и в прошлом году, установят на центральной площади города.

Новыми украшенными местами в этом году станут разделительная полоса на улице Грибоедова, пешеходный мост в парке «За Саймой» и пока еще недостроенный сквер на пересечении проспекта Ленина и бульвара Свободы.

Кроме того, гирлянды, ранее размещенные вдоль проспектов Ленина и Мира, перевесят в городские поселки − Дорожный, Таежный, Лунный, Снежный и Юность.

Заявки на выполнение работ открыли на сайте муниципальных закупок. В мэрии надеются найти надежных исполнителей, которые будут соблюдать все условия контракта, поскольку в прошлом были случаи, когда подрядчики не справлялись с поставленными задачами.