Улучшить жилищные условия смогут тысячи семей Сургутского района

В Сургутском районе на жилищные программы выделили рекордное финансирование − 6,1 млрд рублей. Эти средства улучшат условия более чем 1,2 тыс семей, рассказал глава района Андрей Трубецкой.

«5,1 млрд рублей, направлены на расселение жителей из аварийных домов. Изначально сумма была меньше, но в начале осени Сургутский район стал участником новой региональной адресной программы и получил дополнительно 3,8 млрд рублей. Личная поддержка губернатора Югры Руслана Кухарука и правительства округа позволят муниципалитету всего по итогу года приобрести порядка 825 квартир в Федоровском, Барсово, Солнечном, Лянторе, и выплатить выкупную стоимость за 228 жилых помещений. Часть средств из 5,1 млрд рублей уже освоены, свои жилищные условия улучшили 258 семей», − говорится в публикации.

Также 568 млн рублей выделили на реализацию фенольной программы, что поможет 102 семьям переехать из непригодного жилья.