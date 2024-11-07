Глава Сургутского района посетил спортобъекты в поселении Русскинская

С 2019 года в Сургутском районе возвели 41 спортивный объект стоимостью 786 миллионов рублей, из которых 552 миллиона ‒ средства муниципалитета, рассказал глава Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«С 2019 года в разных поселениях возведен 41 спортивный объект. Объем финансирования составил свыше 786 млн рублей, из них порядка 552 млн рублей ‒ средства муниципалитета. Сегодня спортом систематически занимаются свыше 90 тысяч жителей Сургутского района. Это 74,4% населения. Такая возможность должна быть во всех поселениях муниципалитета, вне зависимости от их удаленности», ‒ написал он.

Во время рабочей поездки Андрей Трубецкой посетил спортобъекты в поселении Русскинская ‒ крытый хоккейный корт и спортивный комплекс, которые открыли в июне текущего года. Там жители могут посетить тренажерный зал, заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом, а также настольным теннисом и гимнастикой. Стоимость этих объектов ‒ свыше 131 миллиона рублей.

Кроме того, глава Сургутского района побывал в Русскинском молодежном центре и оценил медиа-студию, где снимают блог «Осторожно: горячо!»