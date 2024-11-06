Благоустройство проезда Мунарева в Сургуте затягивается

На улице Мунарева в Сургуте продолжаются работы по прокладке канализации и электросетей. Погодные условия не мешают их выполнению, уверяют в администрации города. Однако сроки завершения ремонта отложили из-за проблем с поставками необходимых материалов. Об этом сообщили «СургутИнформ-ТВ».

«Столкнулись с проблематикой в процессе производства работ в связи с тем, что в проекте были предусмотрены материалы, которые на сегодняшний день в РФ приобрести нет возможности. Поэтому были внесены необходимые изменения в проектную документацию по импортозамещению. И сейчас уже необходимые материалы закуплены, либо продолжают закупаться и поставляются на объект», – пояснил начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Завершение работ по реконструкции проезда Мунарева планировали завершить раньше – в 2024 году. В рамках реализации проекта обновят дорожное полотно длиной 550 метров. Предусмотрено обустройство тротуаров площадью около 2 500 квадратных метров, работы по озеленению, а также прокладка инженерных сетей, включая ливневую канализацию и системы тепловодоснабжения. На проезде Мунарева также появятся 166 парковочных мест, в том числе 13 мест для маломобильных групп населения.