Прокуратура ХМАО проверит бассейн «Газовик» в Сургуте после несчастного случая

Вчера, 5 ноября, в бассейне «Газовик» в Сургуте произошел несчастный случай: ребенок захлебнулся водой и чуть не утонул. Его вытащил тренер спорткомплекса, а позже мальчика увезли в больницу. По этому инциденту прокуратура ХМАО начала проверку, говорится в соцсетях правоохранительных органов.

«По предварительным данным, 5 ноября 2024 года на занятии по плаванию в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Газовик» несовершеннолетний погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Ребенок был извлечен тренером из воды и по прибытии скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу», – указали в сообщении.

Провести проверку поручил прокурор Югры Евгений Ботвинкин. По ее итогам надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Ранее мы писали о том, что в бассейне Нижневартовска захлебнулся ребенок из-за приступа эпилепсии. Позже стало известно, что тренер бассейна получила условный срок за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.