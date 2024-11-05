Власти Сургута ищут подрядчика для новогоднего оформления города

В Сургуте занимаются поиском подрядчика, который приступит к новогоднему оформлению города. Этот аукцион разместили на сайте госзакупок, его цена 46 миллионов рублей, сообщает издание «Сургутская трибуна».

«Работа подрядчика будет проводится в шесть этапов. Они включают в себя как подготовку мест для установки конструкций, их приобретение, так и полный демонтаж, в том числе временных электролиний», ‒ указали в сообщении.

Предполагается, что в Сургуте установят более 75 разновидностей украшений, среди них: искусственные елки, световые фигуры и консоли, гирлянды и другое. Кроме того, власти города планируют празднично оформить парковочные зоны и скверы, пешеходные улицы, дороги и кольцевые развязки.

Работы должны стартовать с начала подписания контракта. Подрядчика выберут 13 ноября.