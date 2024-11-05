Бывшего главу Сургута подозревают в коммерческом подкупе

Экс-главу Сургута Андрея Филатова, возможно, задержали из-за коммерческого подкупа до его вступления в должность мэра. Об этом сообщает Муксун.fm со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Коммерческий подкуп − это взятка, только если не должностное лицо. Поэтому, вероятно, что нет [задержание не связано с его работой в администрации Сургута]», − говорится в сообщении.

Напоминаем, бывшего мэра подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий. Сегодня в зале суда решится вопрос о мере пресечения. По информации siapress.ru, в настоящий момент он находится в СИЗО в Нижневартовске. Официального подтверждения данной информации пока что нет.