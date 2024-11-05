Неопытный водитель из Сургута устроил ДТП с тремя пострадавшими

Накануне утром, 4 ноября, молодой водитель «Ваз» врезался в иномарку, которую от удара отбросило в другое авто. В результате ДТП пострадали три человека, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 10:05 на улице Аэрофлотская 18-летний водитель «Ваз», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Toyota», который от удара отбросило на попутно движущееся авто «Hyundai». В результате происшествия виновник автоаварии, 48-летний водитель Toyota и его 49-летняя пассажирка получили травмы», − говорится в сообщении.

За минувшие выходные на дорогах ХМАО зарегистрировали пять ДТП, в которых восемь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.