В Сургуте ушел из жизни главный врач Сургутской городской клинической поликлиники №3

После продолжительной болезни ушел из жизни Дмитрий Гуз – главный врач Сургутской городской клинической поликлиники №3, заслуженный работник здравоохранения ХМАО – Югры и отличник здравоохранения РФ. Об этом сообщил глава Сургута Максим Слепов.

«Профессионал с большой буквы, порядочный и мудрый человек. Смерть Дмитрия Геннадьевича это – невосполнимая утрата для сургутян», – говорится в сообщении.

Дмитрий Геннадьевич начал свою карьеру в медицине после окончания Пермского государственного медицинского института в 1986 году, а с 2007 года возглавлял поликлинику №3. Кроме того, он был депутатом VI созыва Думы Сургута и состоял в партии «Единая Россия».

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Дмитрия Геннадьевича Гуза.