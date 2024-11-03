Большинство читателей siapress.ru считают, что монахи должны платить налог на бездетность

По данным опроса, проведенного среди читателей siapress.ru, 63,6% участников считают, что монахи в России должны платить налог на бездетность наравне с остальными гражданами. Свое мнение выразили 154 человека.

При этом 27,3% опрошенных уверены, что монахи не должны платить этот налог, и лишь 9,1% затруднились с ответом на этот вопрос.

В телеграм-канале похожие результаты: 60% поддерживают, что монахи должны платить за бездетность. 27% – против этой идеи, 13% – не могут ответить на этот вопрос.

Напоминаем, ранее российский экономист предложил ввести налог на бездетность до 40 тысяч рублей в месяц.