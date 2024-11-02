16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,4402   EUR  105,8415  

Новости

Больше новостей
Китайские автомобили:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте врачи восстановили мужчине сломанную челюсть

Врачи Сургутской больницы провели операцию по восстановлению нижней челюсти

​В Сургуте врачи восстановили мужчине сломанную челюсть
Фото: БУ «Сургутская окружная клиническая больница» / vk.com

На производственном объекте Сургута обнаружили мужчину со сломанной пополам нижней челюстью. Его незамедлительно доставили в местную травмбольницу и начали обследование, сообщает СОКБ в своих соцсетях.

«При обследовании выявили сочетанную тяжелую травму – открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, контузионные очаги в лобной доле головного мозга, а также тройной многооскольчатый перелом нижней челюсти. Наиболее критичной, представляющей угрозу для жизни пациента, была черепно-мозговая травма – пациента срочно госпитализировали в отделение нейрореанимации. После стабилизации состояния специалисты травматологической больницы обратились к специалистам ЧЛХ Сургутской окружной клинической больницы за консультацией», – указали в сообщении.

За жизнь пациента боролся врач-челюстно-лицевой хирург СОКБ Марк Манойло. Он провел сложную операцию по восстановлению нижней челюсти.

«Основной сложностью операции было выраженное смещение костных отломков и дислокация мыщелкового отростка нижней челюсти, который был смещен и повернут острым краем в область основания черепа, где проходят магистральные сосуды. Также наблюдалось значительное смещение в области угла нижней челюсти с дислокацией малого отломка», – рассказывает врач.

Медикам пришлось удалить зубы на линии перелома и зафиксировать обломки пластинами. Операция прошла успешно.

Состояние пациента пришло в норму. Сейчас мужчина начал проходить реабилитацию.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:37, просмотров: 82, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1730314854"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1730919540"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=d9RXzSA7SWZriQ3Q5ZuMABT+QDIdjW1R0+OSI9/96LUzwh4HxaJVh6e/ZS4oIEN43zrnnfoJ5LhSkxMEPtXvy/r97gmvpHlCpyc+KweXJcK2LaufECY5MXq8Z28LQidLdfDD0zdijlslXq6Nuo+eqA=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=d9RXzSA7SWZriQ3Q5ZuMABT+QDIdjW1R0+OSI9/96LUzwh4HxaJVh6e/ZS4oIEN43zrnnfoJ5LhSkxMEPtXvy/r97gmvpHlCpyc+KweXJcK2LaufECY5MXq8Z28LQidLdfDD0zdijlslXq6Nuo+eqA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "152"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "65"
      ["name"]=>
      string(54) "Лаборатория хоккея "Титан" (С2)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://titanhl-surgut.ru/hockey-school"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "a5b4be8b0b9d4e845ea559b86014f8ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjevMPFq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-31 00:00:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-06 23:59:00"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "152"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1730314854"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1730919540"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=d9RXzSA7SWZriQ3Q5ZuMABT+QDIdjW1R0+OSI9/96LUzwh4HxaJVh6e/ZS4oIEN43zrnnfoJ5LhSkxMEPtXvy/r97gmvpHlCpyc+KweXJcK2LaufECY5MXq8Z28LQidLdfDD0zdijlslXq6Nuo+eqA=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=d9RXzSA7SWZriQ3Q5ZuMABT+QDIdjW1R0+OSI9/96LUzwh4HxaJVh6e/ZS4oIEN43zrnnfoJ5LhSkxMEPtXvy/r97gmvpHlCpyc+KweXJcK2LaufECY5MXq8Z28LQidLdfDD0zdijlslXq6Nuo+eqA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "152"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "65"
      ["name"]=>
      string(54) "Лаборатория хоккея "Титан" (С2)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://titanhl-surgut.ru/hockey-school"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "a5b4be8b0b9d4e845ea559b86014f8ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjevMPFq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-31 00:00:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-06 23:59:00"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "152"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1730314854"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1730919540"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=d9RXzSA7SWZriQ3Q5ZuMABT+QDIdjW1R0+OSI9/96LUzwh4HxaJVh6e/ZS4oIEN43zrnnfoJ5LhSkxMEPtXvy/r97gmvpHlCpyc+KweXJcK2LaufECY5MXq8Z28LQidLdfDD0zdijlslXq6Nuo+eqA=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=d9RXzSA7SWZriQ3Q5ZuMABT+QDIdjW1R0+OSI9/96LUzwh4HxaJVh6e/ZS4oIEN43zrnnfoJ5LhSkxMEPtXvy/r97gmvpHlCpyc+KweXJcK2LaufECY5MXq8Z28LQidLdfDD0zdijlslXq6Nuo+eqA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "152"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "65"
      ["name"]=>
      string(54) "Лаборатория хоккея "Титан" (С2)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://titanhl-surgut.ru/hockey-school"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "a5b4be8b0b9d4e845ea559b86014f8ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjevMPFq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-31 00:00:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-06 23:59:00"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "152"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq реклама на siapress.ru
ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq реклама на siapress.ru 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Василий Голубев: «Иногда надпись на картинах несет 80% информации» 863
  2. ​Снег, метель и порывистый ветер: как Югра встретит первые выходные ноября 593
  3. ​Строительство жд-вокзала в Сургуте может начаться не раньше 2025 года 539
  4. ​«Теперь здесь качают криптовалюту»: на месте общественного туалета в Сургуте продают оборудование для майнинга // ФОТОФАКТ 498
  5. ​Сургут под прицелом «Дозора»: система начала фиксировать граффити и незаконные объявления 476
  6. В Сургуте благоустроили территорию первой разведочной скважины нефти, пробуренную под началом Салманова 462
  7. ​В Сургутском районе выясняют обстоятельства гибели рыбака, который провалился под лед 455
  8. ​Доходы и расходы бюджета Югры в 2025 году вырастут 440
  9. В Сургуте собрались специалисты по профилактике подростковой преступности со всей Югры 417
  10. В Сургуте вспомнили имена тех, кто попал в город в качестве ссыльных и репрессированных 410
  1. ​Зарплаты, больничные и декретные выплаты: как новый МРОТ повлияет на доходы россиян в 2025 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2029
  2. ​В России предлагают запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» 1594
  3. ​Головной офис РЖД может переехать из Москвы в Екатеринбург 1370
  4. ​В Сургуте больше суток будет перекрыта дорога на проспекте Ленина 1241
  5. В Думе Сургута всплыли новые подробности о заборе на бульваре Свободы 1211
  6. ​В Сургуте вандалы разбили стекла двух автобусов «СПОПАТ» 1182
  7. Судьбой выбраны обживать этот край 1117
  8. В Сургуте подскочили цены на квадратный метр жилья 1091
  9. Больше дней или больше отпускных. Что выгоднее? 1069
  10. ​Поменяйте карту в кабинете главы Сургута! 1034
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 17573
  2. ​Не хочешь рожать ‒ плати: в России введут налог на бездетность? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 13817
  3. ​В России разработали параметры налога на бездетность 4829
  4. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 3862
  5. ​В Тюмени представят стратегию развития креативных индустрий региона 3794
  6. ​Зачем ложиться в гроб? В России набирает популярность необычная терапия 3724
  7. Юная вартовчанка оставила отца без 214 тысяч рублей из-за мошенников 3337
  8. ​К вопросу о фасадах 3292
  9. ​Ради нескольких строчек в газете. Часть первая 3090
  10. В Нижневартовске задержали экс-подрядчика по школьному питанию 2978

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика