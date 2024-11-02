На проспекте Мира в Сургуте появились две новые спортплощадки

У сургутян появились две новые спортивные площадки с современным оборудованием. Расположились они на придомовых территориях по проспекту Мира, 53 и 55, в рамках механизма инициативного бюджетирования, сообщает администрация Сургута.

«На спортивных площадках подрядчик выполнил следующий комплекс работ: устройство оснований, установку ограждения, опор освещения, ворот и сеток. Один объект площадью 442 квадратных метра, второй – порядка 120. Также обустроена площадка воркаута для занятий силовыми видами спорта», – отметил заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин.

Отметим, что спортивные площадки стали победителями регионального конкурса инициативных проектов – это позволило привлечь 70% средств на реализацию из бюджета округа.

«Всего в этом году в Сургуте четыре победителя окружного конкурса. Таким образом, удалось увеличить бюджет на реализацию задумок сургутян. Всего в 2024 году на инициативные проекты жителей города выделено порядка 75 миллионов рублей», – подчеркнула начальник отдела анализа и муниципальных программ управления анализа и сводного планирования расходов департамента финансов администрации Сургута Анна Монзолевская.

В Сургуте с каждым годом увеличивается число инициативных проектов. Так, с 2021 по 2023 год в городе реализовали 19 различных инициатив в области спорта, культуры, молодежной политики и благоустройства. В 2024 году уже одобрили 17 новых проектов – пять из них успешно завершены.