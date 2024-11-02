Сургутянин нарушил ПДД и столкнулся с иномаркой

Вчера, 1 ноября, в Сургуте водитель «KIA» не уступил дорогу автомобилю «Toyota» и допустил с ним столкновение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«1 ноября около 19:12 в городе Сургут, 35-летний водитель «KIA», на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем «Toyota», под управлением 67-летнего мужчины», – указали в сообщении.

В ДТП пострадали три человека: водитель «Toyota» и два его пассажира, в том числе 15-летняя девочка.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе два ребенка.