Проектная документация по жд-вокзалу в Сургуте должна быть готова к декабрю

Строительство железнодорожного вокзала в Сургуте запланировано на 2025 год. Депутат городской Думы Алексей Кучин сообщил, что вся проектная документация должна быть готова к декабрю.

«В обновленном документе предусмотрены все условия для выполнения функций автовокзала: касса по продаже билетов на автобусные маршруты, информационная система оповещения, посадочные платформы междугородних автобусов на привокзальной площади. Таким образом будет обеспечена удобная пересадка для пассажиров, следующих в другие города», − сообщают в телеграм-канале «Транспортный цех».

Напоминаем, что проект реновации, стартовавший в 2022 году в рамках инвестиционного соглашения между ОАО «РЖД», Фондом развития Югры и Правительством региона, был доработан с учетом пожеланий местных властей и жителей. В нем предусмотрели кассы для автобусных билетов, информационную систему и посадочные платформы для междугородних рейсов.

Ранее глава Сургута оценил ход строительства нового ж/д вокзала.