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В Сургуте вспоминили имена тех, кто попал в город в качестве ссыльных и репрессированных

В Сургуте почтили память жертв политических репрессий

В Сургуте вспоминили имена тех, кто попал в город в качестве ссыльных и репрессированных
Фото администрации Сургута

В Сургуте состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий. На набережной реки Оби собрались свидетели тех событий, их потомки, представители администрации, думы города и общественных организаций, чтобы почтить память тысяч земляков, подвергшихся репрессиям со стороны государства.

Заместитель главы города Виталий Малыхин, обращаясь к собравшимся, подчеркнул значимость этого дня: «История Сибири долгое время была связана с местом ссылки. Первые ссыльные здесь появились в 17 веке. Несмотря на тяжесть наказания, люди, приехавшие сюда, запомнились своей силой духа. Ссыльные 30-х годов в тяжелые годы войны встали на защиту Родины. История сложная и неоднозначная, но мы остаемся единым народом. Храним память о людях, которые, несмотря ни на что, отдавали нашему краю свое сердце, свое здоровье. Мы остаемся вместе со своей страной в горе и радости. Помним каждого из наших близких».

Репрессии 30-40-х годов прошлого века затронули самые разные слои общества, среди которых были партийные и советские работники, представители интеллигенции, рабочего класса и крестьянства. Для Сургута этот день имеет особое значение, поскольку в 30-е годы в район Черного мыса, Лямино, Локосово и Песчаного было сослано более 9 тысяч человек, еще 2,5 тысячи депортированы по национальному признаку. Принудительная высылка затронула целые семьи, и с каждым годом остается все меньше современников тех трагических событий.

Депутат Думы Сургута Михаил Бехтин отметил: «Это времена, когда под репрессии попадали те люди, которые душой болели за Великую Россию. Это страшная часть нашей истории, но ту страницу просто так перелистнуть нельзя. Мы должны знать и помнить, что наша история состоит и из таких событий. Только так мы будем оставаться Великой страной и Великим государством».

Ссыльные внесли значительный вклад в развитие Сургута, строя дороги, важные объекты инфраструктуры и закладывая основы новых населенных пунктов. В течение более чем 20 лет в Сургуте действует общественная организация «Наша память», занимающаяся сохранением памяти о репрессированных и их потомках. Активисты этой организации выступили инициаторами установки мемориальной доски на Черномысовском кладбище и издания двух сборников с историческими материалами о репрессированных, а также создали электронный архив, посвященный ссыльным.

«Река Обь стала немым свидетелем, когда люди приехали сюда и начали осваивать местность. Неслучайно это место мы называем “берегом памяти”. Думаю, что нужно передавать память следующим поколениям и не забывать об этом. Более 20 лет в организации мы стараемся помогать людям искать родственников, находить информацию об их жизни. Нам многое еще предстоит. Мы готовы работать дальше. Важно сохранять память, чтобы не повторить страшных ошибок в будущем», – рассказала Любовь Ракчеева, член Совета Сургутской городской общественной организации лиц, пострадавших от политических репрессий «Наша память».

В завершение мероприятия участники почтили память жертв политических репрессий минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 15:55, просмотров: 132, комментариев: 0
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