Житель Ноябрьска провалился под лед в Сургутском районе

Следственный комитет начал проверку после того, как в водоеме на севере Сургутского района нашли тело 59-летнего мужчины из Ноябрьска. По предварительным данным, он вышел на тонкий лед 31 октября, чтобы порыбачить, но провалился. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

«Предварительно установлено, что 31 октября мужчина приехал на рыбалку и, находясь в нескольких метрах от берега на неокрепшем льду водоема, провалился под лед. Тело погибшего обнаружено и изъято спасателями. В настоящее время все причины и обстоятельства выясняются. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», − говорится в сообщении.

Югорчан предупреждают, что лед еще слишком хрупкий и не выдерживает вес человека. В это время риск происшествий особенно велик для рыбаков и снегоходчиков. Родителям также советуют провести беседы с детьми о том, что выходить на лед опасно, и напомнить им правила безопасности.