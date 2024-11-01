В Сургуте запустили систему «Дозор», которая проследит за порядком на улицах города

Со вчерашнего дня, 31 октября, по Сургуту курсирует система «Дозор», которая автоматически фиксирует нарушения на улицах города. Например, она следит за граффити, а также за расклеенными объявлениями на фасадах зданий и опорах освещения.

«Маршрут патрульного автомобиля, в котором установлен «Дозор», проходит через весь город. К весне планируем охватить все микрорайоны. У владельцев еще есть время привести свой объект в порядок», − сообщил глава Сургута Максим Слепов в своих соцсетях.

Напоминаем, нарушителям порядка грозит штраф: для граждан – от 500 рублей до 3 тыс, для должностных лиц – от 1 до 5 тыс рублей, для юридических лиц – от 5 до 10 тыс рублей.