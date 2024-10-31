Администрацию Сургута посетили представители правоохранительных органов

Сегодня, 31 октября, в местных телеграм-каналах сообщили об обысках в мэрии Сургута. В администрации рассказали, что силовики проводили проверку в департаменте образования.

«Основанием послужила плановая внутренняя проверка финансово-хозяйственной деятельности департамента образования контрольно-ревизионным управлением администрации в части взаимодействия с частными детскими садами. Субсидирование которых осуществляется за счет средств, предоставляемых бюджету города из бюджета округа. Информация о выявленных нарушениях была направлена в надзорные органы. Все запрашиваемые документы правоохранительным органам предоставлены», – пояснила «Сургутской трибуне» директор департамента Екатерина Швидкая.

В мэрии также добавили, что в Сургуте действуют восемь частных садов.