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​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 ноября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 ноября? // АФИША
Фото: Городской культурный центр / vk.com

2 ноября

Выставка изделий ремесленников «Посвящение городу»

Место проведения: Городская библиотека № 23, проезд Дружбы, 8. Время: 11:00-19:00.

В городе открылась выставка изделий ремесленников «Посвящение городу», организованная к 430-летию со дня основания Сургута. Посетители смогут познакомиться с неповторимым и удивительным миром творчества и ремесел, а также увидеть богатую палитру авторских изделий с символикой города. Помимо этого, на выставке будут представлены книги и альбомы, демонстрирующие культуру, историю и этническую самобытность Сургута.

Телефон для справок: 37-52-53. Вход свободны. 6+

Выставка «Сам такой!»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 10:00-18:00.

Сургутян приглашают посетить выставку художника из Санкт-Петербурга Василия Голубева, который работает в живописи, графике, малой пластике, а также оформляет книги. Василий родился в Ленинграде в 1964 году, учился в ЛВХПУ имени В. Мухиной. С 1987 является участником группы «Митьки». За все время художник провел 30 персональных выставок.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Встреча Арт-клуба. «Из Ленинграда в Мадрид»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Встреча арт-клуба будет посвящена выставке Василия Голубева «Сам такой!». Посетители смогут посмотреть выставку, а также узнать о творчестве и жизни художника. Во второй час встречи в «Стерх» состоится музыка ночного Мадрида 18 века. Прозвучат сочинения Л. Боккерини, Д. Гиллеспи, Н. Кошкина. Выступят Азат Рашитов (гитара), в составе струнного квартета Дарья Борисова и Татьяна Волкодав (скрипки), Татьяна Сотникова (альт), Алексей Смагин (виолончель), примут участие Михаил Уфрутов (виолончель) и Юрий Евсеев (перкуссия).

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Улица Ленина»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет победы, 21/2, музейный центр. Время: по расписанию работы учреждения.

Для горожан подготовили выставку, представляющую собой эволюцию образа Владимира Ленина от вождя мирового пролетариата до почти мифологического культурного героя. Более 200 артефактов из музейных коллекций раскрывают три способа визуализации образа Ленина: фотография, живопись и скульптура.

Телефон для справок: 51-68-20. Цена билета: детский – 50 рублей, взрослый – 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

«Ночь искусств» в Художественном музее

Место проведения: Сургутский Художественный музей, улица 30 лет победы, 21/2, музейный центр, третий этаж. Время: 18:00-22:00.

Взрослых и юных горожан приглашают на традиционную осеннюю акцию, посвященную Дню народного единства. Посетителей будут развлекать выставками, экскурсиями, игровыми занятиями и творческими мастер-классами.

Телефон для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: 150 рублей. 6+

Литературно-музыкальная гостиная «По сердцу»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

Сургутян ждет интересный вечер, ведь участники театральных студий города расскажут им свои истории через произведения величайших авторов золотого и серебряного веков, а также современных писателей. На сцене прозвучат стихи и монологи, которые будут сопровождаться живой игрой на гитаре, флейте и барабанах в исполнении Александра Иванова.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 18+

3 ноября

Беседа «О любви к чтению и ароматам»

Место проведения: Городская библиотека № 23, проезд Дружбы, 8. Время: 11:30.

В библиотеке Сургута пройдет встреча клуба по интересам «Увлеченные люди» и беседа «О любви к чтению и ароматам». Гостем клуба станет коллекционер парфюма и любительница чтения Елена Агапитова. В ее личной коллекции немало духов, посвященных писателям ‒ Маяковскому, Есенину, Киплингу и другим. Она поделится с участниками мероприятия удивительными фактами из истории создания этих ароматов, расскажет о парфюмерах и писателях.

Телефон для записи: 37-52-53. Вход свободный. 18+

Концерт «Радость, привет!»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 13:00.

Для жителей и гостей Сургута подготовили уникальную программу, наполненную яркими и душевными номерами. На сцене выступят: Образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Flex», вокальный ансамбль «New Style» и «Факультет».

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

«Ночь искусств» в АРТ-резиденции

Место проведения: АРТ-резиденция «Квартира», улица Магистральная, 28. Время: 16:00-21:00.

На площадке АРТ-резиденции пройдет «Ночь искусств», где каждый найдет себе занятие по душе. Участников ждет официальное открытие художественной выставки сургутской художницы, мастер-классы по декоративно прикладному искусству, мастер-классы по вокалу, ярмарка мастеров и много других развлечений.

Телефон для записи: 34-11-04. Цена билета: от 450 рублей. 0+

«Ночь искусств» в Старом Сургуте

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 18:00-21:00.

Посетителей ожидает насыщенная программа мероприятий для всех возрастов, которая включает в себя: экскурсию с фонариками «Город засыпает…», спектакль «Древо» от ТАиК «Петрушка», «Чумовые посиделки» с таежным чаем и настольными играми, квиз «По-русски» с чаем и ватрушками и мастер-классы по изготовлению мини-книжки «Кроха-блокнот» и куклы на замужество «Устинья».

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: детям до трех лет ‒ бесплатно, детям от трех до 18 лет ‒ 200 рублей, взрослым ‒ 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+


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Сегодня в 16:08, просмотров: 111, комментариев: 0
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