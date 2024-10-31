В Сургуте представили обновленную Молодежную палату

На 30 заседании Думы Сургута утвердили новый состав Молодежной палаты. В нее вошли 28 кандидатов.

Среди них − Иван Барсов, Екатерина Бежан, Марк Бородатый, Виктория Бруслиновская, Юлия Булаева, Дарья Кириченко, Армен Кочарян, Юлия Клочкова, Анатолий Кураев, София Латыпова, Павел Малаховский, Дмитрий Малишевский, Денис Негру, Никита Никешин, Татьяна Охотович, Николай Пермяков, Кристина Рудова, Фаррух Рузиматов, Радион Сабреков, Виктория Слугина, Елена Смирнова, Диана Таштимирова, Кирилл Третяк, Юлия Хорова, Наталья Храмцова, Арафат Шайхвалиев, Темирулан Юсупов и Абдулнасир Якиев.

«В Думу поступили документы в отношении новых представителей от депутатов Думы города, Первичной профсоюзной организации работников БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет» Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации. В Думу города поступило заявление о прекращении полномочий члена Молодежной палаты по собственному желанию Казанчевой А.Н. На основании вышеизложенного подготовлен проект решения о внесении изменений в состав Молодежной палаты, предлагается изложить приложение к решению в новой редакции», − говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Кроме того, на заседании обсудили повышение налогов на землю под жилую застройку, льготу по налогам для ИП и новую школу. О самом главном − рассказал депутат Думы Сургута Алексей Кучин.