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​Ремонт крыльца мэрии Сургута за 20 млн не успели завершить к сроку

Срок завершения ремонта крыльца мэрии Сургута перенесли на декабрь 2024 года

​Ремонт крыльца мэрии Сургута за 20 млн не успели завершить к сроку
Фото: siapress.ru

Капитальный ремонт крыльца мэрии Сургута планируют завершить в декабре 2024 года. Окончание работ отложили из-за задержки поставок материалов, необходимых для отделки фасада и входной группы, сообщили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе администрации города.

«В связи с внесением изменений в проектную документацию 30 августа было подписано дополнительное соглашение, продлевающее сроки выполнения работ до 15 октября 2024 года. В настоящий момент окончание работ откладывается из-за задержки поставок материалов, необходимых для отделки фасада и входной группы. Планируемые сроки завершения работ по капитальному ремонту объекта – декабрь 2024 года», − говорится в сообщении.

Напоминаем, что на ремонт крыльца мэрии Сургута на улице Энгельса, 8 выделили 20,5 млн рублей. Работы планировали завершить еще в конце августа.


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Сегодня в 17:14, просмотров: 99, комментариев: 0
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